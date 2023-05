Za obnovo predora niti ena ponudba

Za izvedbo prenovitvenih del v Bombijevem predoru niso prejeli niti ene ponudbe. Rok za njihovo vložitev je zapadel v ponedeljek, 24. aprila, vendar je bilo zanimanje gradbenih podjetij nično. Zaradi tega so v pristojnem občinskem uradu pripravili nov razpis, katerega rok zapade prihodnji teden.

Čas za drugi sklop del

Po preverjanju varnosti predora in prvi fazi del, ki so ju po odkritju nekaterih razpok izvedli leta 2021, je zdaj čas za drugi sklop del. V prvega je bilo vloženih skoraj 213.000 evrov, za drugega imajo na voljo 337.000 evrov. Del sredstev je zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina; delno gre za denar iz občinske blagajne in sklada Medobčinske zveze.

Načrt je pripravilo podjetje Alpe Progetti, zeleno luč zanj je prižgal tudi Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine. Časovnica, ki je priložena projektu, predvideva 90 dni oz. približno tri mesece dela, med katerimi bo Bombijev predor predvidoma ponovno zaprt za pešce, kolesarje in redke voznike avtomobilov, ki so upravičeni do prehoda. Zapora bo občanom povzročila nekaj nevšečnosti, priznavajo na občini, kjer pa so prepričani, da se bo po revitalizaciji predora posluževalo veliko več ljudi kot zdaj.