Za partnerko pokojnega Quirina Kuhnerta v 24 urah zbrali rekordno vsoto

Za Jessico, partnerko pokojnega 32-letnega Quirina Kuhnerta, ki je umrl pod plazom v Bračanu, medtem ko je poskusil rešiti 83-letno sosedo Guerrino Skocaj, so na spletni platformi GoFundMe v manj kot 24 urah zbrali kar 64.200 evrov, so sporočili pobudniki nabirke. S tem se je spletna nabirka zaključila, saj so presegli pričakovano vsoto. Pri njej pa je sodelovalo več kot 1700 donatorjev, so sporočili iz društva Ric Cormons iz Krmina, in se vsem prisrčno zahvaljujejo. Kogar bi želel, pa vabijo k sodelovanju pri drugih dobrodelnih pobudah, ki še potekajo.

Jessica je v ponedeljkovih poplavah izgubila življenjskega sopotnika in družinsko hišo. Poplavljena in poškodovana pa je bila tudi njuna trgovina.

32-letnega Quirina Kuhnerta naj bi Občina Krmin posthumno odlikovala.