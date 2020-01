Za pet mest se poteguje preko 90 kandidatov

V kratkem bo tržiška občina razpolagala s petimi dodatnimi lokalnimi policisti. Razpis za njihovo zaposlitev, ki ga je sredi oktobra sprejel odbor županje Anne Cisint, je namreč naletel na dober odziv. Nanj se je prijavilo 124 kandidatov: 21 prošenj je morala Občina takoj izključiti, saj jih je prejela le prek svoje spletne strani (prošnjo je bilo treba poslati tudi po certificirani elektronski pošti), drugih devet pa je morala zavrniti, ker niso bile v skladu s pravilnikom. Štirje kandidati dokumentacije niso podpisali, ostali pa presegajo starostno omejitev. Trem prošnjam kandidati niso priložili potrdila o plačilu predvidene vpisnine: s pristojnega občinskega urada so jih pozvali, naj čim prej pošljejo še ta dokument. Postopek za zaposlitev petih redarjev se bo nadaljeval 22. januarja ob 9. uri v telovadnici Večstopenjske šole Giacich in na športnem igrišču Cosulich. Če ne bo presenečenj, bo preizkus telesnih zmogljivosti (tek na tisoč metrov in sklece na bradlji) opravilo med 91 in 94 kandidatov. Ker število kandidatov ni pretirano visoko, so se na Občini Tržič odločili, da predhodne selekcije ne bodo opravili. Tiste, ki se bodo prebili v naslednjo fazo, bo 17. februarja čakala še pisna preizkušnja (test bo ob 9.30 v občinskem gledališču na Korzu Popolo), najboljši kandidati pa bodo nato opravili še kolokvij. Poveljstvo tržiške lokalne policije trenutno šteje 23 uslužbencev. Ob zaključku razpisa se jim bo pridružilo še pet kolegov, županja Anna Cisint pa je že večkrat napovedala, da bo skušala s časom poveljstvo dodatno okrepiti in mu skupno zagotoviti 30 redarjev.

