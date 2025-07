Za pomoč zaprosilo skoraj 22 odstotkov več družin kot leto prej

Analiza italijanskega statističnega zavoda Istat, ki zaobjema obdobje med letoma 2014 in 2023, kaže na neprekinjen porast absolutne revščine v Italiji. Delež družin, ki se soočajo s pomanjkanjem, se je v manj kot desetih letih povečal s 6,2 odstotka (leta 2014) na 8,4 odstotka (leta 2023). V istem obdobju se je odstotek revnih ljudi povečal s 6,9 na 9,7 procenta. Kakšno pa je stanje na Goriškem? Iz najnovejšega Poročila o revščini, ki ga je objavila goriška nadškofijska Karitas, izhaja, da je situacija žal skladna z državnimi podatki. »Slika zdaleč ni pomirjujoča in jo je treba nujno spremljati, tudi kratkoročno,« ugotavljajo predstavniki Karitas.

Stari so med 45 in 55 let, živijo v družinah in vzdržujejo otroke ter se soočajo z večplastnimi problematikami, pogosto povezanimi s stanovanji ali službo. To je »profil« povprečnih uporabnikov, ki stopijo v stik z župnijskimi ali nadškofijskimi svetovalnicami in solidarnostnimi centri goriške nadškofijske Karitas. V svetovalnicah osebam v stiski prisluhnejo in jih usmerjajo. Na območju goriške nadškofije deluje trenutno osemnajst tovrstnih središč. S pomočjo 102 prostovoljcev obratujejo 41 ur tedensko.

V primerjavi z letom 2023 je v letu 2024 naraslo število družin in posameznikov, ki so se obrnili na zgoraj omenjene svetovalnice in solidarnostne centre. Če je v letu 2023 za pomoč zaprosilo 688 družin oziroma 1612 posameznikov, so v letu 2024 v centrih sprejeli 838 družin oziroma 1958 ljudi. Na svetovalnice se je torej obrnilo 150 družin več kot leto prej, kar predstavlja skoraj 22-odstotni porast.