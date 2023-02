Za razvoj strojnega učenja in umetne inteligence

Univerza v Novi Gorici je lansko leto skupaj s partnerji – Univerzo v Ljubljani, Institutom Jožef Stefan, Agencijo RS za okolje in Inštitutom informacijskih znanosti Maribor – pridobila COFUND projekt SMASH v vrednosti 10 milijonov evrov, ki ga sofinancira program za raziskave in razvoj Obzorje Evropa. Projekt, ki odpira številne možnosti uporabe strojnega učenja, med drugim tudi na področju raziskav personalizirane medicine, napovedovanju višanja vodne gladine in celo pri raziskovanju komunikacije delfinov, so včeraj javnosti predstavili na sedežu univerze v Vipavi.

Pritegniti želijo raziskovalce

SMASH je prvi COFUND projekt, ki ga koordinira slovenska organizacija. Njegov cilj je v naslednjih petih letih pritegniti 50 odličnih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev iz vsega sveta, ki bodo s pomočjo metod strojnega učenja, umetne inteligence in super računalnika Vega raziskovali na različnih področjih naravoslovja in humanistike. Kot je na predstavitvi poudaril rektor Univerze v Novi Gorici dr. Boštjan Golob, je univerza v tem tednu objavila prvi razpis, na katerem bo mednarodna strokovna komisija izbrala prvih 15 najboljših podoktorskih projektov, ki bodo z metodami strojnega učenja oziroma umetne inteligence naslavljali nekatere najzahtevnejše raziskovalne izzive, kot so na primer temeljna vprašanja o našem vesolju, napovedi vplivov podnebnih sprememb, razvoj tehnologij in rešitev za medicino nove generacije ter osnove jezika in komuniciranja. Izbrani projekti bodo trajali dve leti, raziskovalci in raziskovalke pa jih bodo izvajali na prej omenjenih ustanovah. Vrednost projekta SMASH je kar deset milijonov evrov, od tega bo pet milijonov evrov zagotovila Evropska komisija. Kot priznava rektor Univerze v Novi Gorici dr. Boštjan Golob, bi s projektom SMASH k sodelovanju radi pritegnili tudi podjetja, ki jih zanimajo metode strojnega učenja. Glavna vodja projekta SMASH bo sicer prof. dr. Gabrijela Zaharijaš s Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.