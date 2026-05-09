Za varnejše in učinkovitejše zbiranje krvi in plazme

V Marianu so prejšnji teden predali namenu novo deželno mobilno enoto za odvzem krvi, ki bo odslej služila transfuzijski mreži Furlanije - Julijske krajine. Vozilo, vredno približno 340 tisoč evrov, bo omogočalo varnejše in učinkovitejše zbiranje krvi in plazme po celotnem deželnem ozemlju.

Za novo pridobitev si je po besedah deželnega svetnika Diega Bernardisa (Fedriga predsednik) prizadevala tudi deželna politika. Prvi korak je bil sprejet decembra 2022 z dnevnim redom ob proračunskem zakonu, leta 2023 pa je sledil še amandma v višini 300 tisoč evrov, ki ga je Bernardis vložil skupaj s svetnikom Markusom Maurmairom. K nakupu sta prispevali Fundacija Goriške hranilnice in Banka Cassa rurale FVG.

Nova mobilna enota posoške zveze Fidas ima štiri mesta za sočasno darovanje krvi. Posebnost vozila je tudi trijezična grafična podoba z napisi v italijanščini, furlanščini in slovenščini, ki po Bernardisovih besedah poudarja identiteto območja in nadaljuje dediščino GO! 2025. Vozilo nadomešča prejšnjo enoto, ki je bila v uporabi od leta 2009. Upravljala ga bo zveza Fidas v sodelovanju z ustanovo Sogit iz Gradeža, ki bo skrbela za logistično in zdravstveno podporo.