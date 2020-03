Začelo se je spletno učenje jezika sosedov: zanimanje je veliko

Več kot tisoč članov se je skupaj nabralo v obeh Facebook skupinah, preko katerih se bo naslednjih pet tednov brezplačno mogoče učiti osnov slovenščine oziroma italijanščine. Zanimanje je presenetilo tudi organizatorje: ekipo GO! 2025, EZTS GO, Mestno občino Nova Gorica in Občino Gorica, ki so omogočili tečaj. Prva lekcija v obeh jezikih je potekala včeraj. Druženje na spletu se bo sicer odvijalo dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih, skupno deset ur. Ob 17. uri je na vrsti tečaj italijanščine, ob 18.15 pa tečaj slovenščine.

Včerajšnji lekciji sta po začetnih tehničnih težavah lepo stekli. Učiteljica Jelena Vukmir je najprej pozdravila slovenske tečajnike, kako uro kasneje pa še italijanske. Obe skupini je uvodoma nagovorila z razlago, da gre za pobudo, s katero se skuša premoščati ne le jezikovne, temveč v tem trenutku čisto fizične pregrade, ki nam ne omogočajo skupnega druženja. Predavateljica je nato poudarila, da učenje slovenščine oz. italijanščine odpira vpogled v svet slovanskih oz. romanskih jezikov ter slušatelje opogumila s tem, da je že uvodoma ovrgla tri najbolj zakoreninjena prepričanja, ki posameznikom jemljejo pogum pri učenju jezikov: da nekdo »ni talent za tuje jezike«, da je italijanščina oz. slovenščina (pre)težka in da ne moreš govoriti tujega jezika, če ga ne popolnoma obvladaš.

Takoj zatem je sledil test slušnega razumevanja. V obeh jezikih se je besedilo, ki ga je prebrala, nanašalo na hrano in je vsebovalo izraze kot so pica in olive, gazirana voda in druge besede, ki so v obeh jezikih podobne, zato da so se tečajniki opogumljeni lahko spopadli z nadaljevanjem: s spoznavanjem črk in njihovo izgovorjavo. Italijanske črke imajo za uho Slovencev kar nekaj posebnosti, enako je obratno. Ob spoznavanju črk je predavateljica nizala ustrezne besede in jih sproti prevajala. Ob koncu je svoje poslušalce izzvala, naj poskusijo novo znanje tudi uporabiti.

V četrtkovem nadaljevanju bodo sledilo spoznavanje preostalih črk v abecedi in seveda novih besed in besednih zvez.Tečajniki so bili po prvi lekciji, po komentarjih sodeč, zadovoljni.Tisti, ki niso uspeli slediti lekciji v živo, bodo zamujeno lahko nadoknadili.Posnetki bodo v obeh skupinah na voljo ves čas trajanja tečaja, to je pet tednov, nato bodo izbrisani.

Kot poudarja vodja kandidature za EPK 2025, Neda Rusjan Bric, je v trenutkih, ki jih doživljamo na račun pandemije koronavirusa, skupna kandidatura obeh mest toliko bolj pomembna: »Zdaj ne gre le za idejo o skupni bodočnosti ampak za to, da kljub realnosti, ki nas teži, prebivalci na obeh straneh meje ohranimo to idejo o sožitju, sočutju in solidarnosti. Italija, ki je bila v zadnjem mesecu največja žrtev okužbe z virusom v Evropi, je prav zdaj najbolj potrebna naše podpore.Hkrati pa smo prebivalci na slovenski strani bili prav zaradi italijanskih ukrepov že prej opozorjeni na nevarnost kot preostala Slovenija in smo jih mogoče prav zato vzeli zelo resno.«

Obenem, poudarja Neda Rusjan Bric, tudi ekipa EPK ne miruje: deluje virtualno, spreminja način razmišljanja, išče možnosti in načine, kako bi podprli kulturne delavce na obeh straneh, ki so trenutno v velikih eksistencialnih stiskah, na novo osmišlja posamezne projekte tudi v luči potencialno podobnih razmer v bodočnosti ... »Zdaj še bolj verjamemo, da bomo samo skupaj lahko premagali tudi to neverjetno preizkušnjo. Naše pretekle obmejne zgodbe so nam pri tem lahko v pomoč.K sreči lahko s pomočjo sodobnih tehnologij tudi danes delujemo "borderless", da bomo lahko v bližnji bodočnosti znova skupaj,« poudarja Rusjan Bričeva.