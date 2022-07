Začenja se sanacija plazu na Valerišču

V Števerjanu se v teh dneh začenjajo dolgo pričakovana dela za sanacijo plazu na Valerišču. Občina je leta 2018 prejela deželni prispevek v višini 200.000 evrov za utrditev pobočja z zemeljskim usadom, ki ga deželni popis plazov identificira kot plaz PAI 0310191100. Že pred štirimi leti je števerjanska občina imenovala strokovnjake, ki so pripravili načrt za sanacijo plazu, razdeljen v tri sklope. Z namenskim deželnim prispevkom, ki ga je občina prejela od dežele, so krili vse stroške analize in načrtovanja ter prvi sklop del. V teku let so se stroški povečali, zaradi česar je občinska uprava v letu 2021 namenila dodatnih 35.000 evrov za zaključek prvega sklopa del.

Kot omenjeno se dela začenjajo prav v teh dneh, trajala pa naj bi približno dva meseca. »Trenutno ne kaže, da bi morali zaradi del zapreti cesto,« pravi števerjanski podžupan Marjan Drufovka. Dela bo izvedlo podjetje Impresa Sigura SNC, ki je med tremi ponudniki zagotovilo najnižjo ceno na izklicni ceni, ki je bila 165.000 evrov. Po prvem sklopu bosta za ureditev plazu potrebna še dva sklopa del, za katerega občina sicer še nima finančnega kritja. Zaradi tega so se prijavili na razpis notranjega ministrstva, ki je namenjen okrepitvi varnosti in sanaciji zgradb ter ozemlja. Prijavili so pet sklopov del za triletje 2022-2024 za izvedbo nujnih del na občinskem ozemlju. Prijavljeni posegi vključujejo sanacijo več plazov, ki so trenutno potrebni sanacije, saj so na ozemlju z visoko stopnjo geološke ogroženosti. Posamezni sklopi del, za katere je občina prosila prispevke, znašajo 73.864, 624.215 ter 300.000 evrov. Zadevajo pa plaz na Klančinah, na občinski cesti, ki z Grojne pelje proti Bukovju, plaz na Klancu, poškodovani zid pri vrtcu.