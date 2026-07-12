Msgr. Giampaolo Dianin: kdo je novi goriški nadškof

Današnji god svetih Mohorja in Fortunata, zavetnikov goriške nadškofije, je na Goriškem minil še posebej slovesno. Gorica je namreč uradno sprejela novega nadškofa, msgr. Giampaola Dianina. Slednji je nasledil nadškofa Carla Roberta Mario Redellija, ki je na Goriškem služboval kar štirinajst let. Dosedanji nadškof se je od goriških vernikov in vernic poslovil minulo nedeljo s sveto mašo v stolnici svetih Hilarija in Tacijana v Gorici. V isti stolnici je danes novi nadškof Dianin daroval sveto mašo, med katero je s kanoničnim nastopom službe uradno prevzel pastoralno vodstvo naše nadškofije.

Kdo pa je novi goriški nadškof? Giampaolo Dianin se je rodil 29. oktobra 1962 v kraju Teolo pri Padovi. Po šolanju v malem in velikem semenišču v Padovi je bil 7. junija 1987 posvečen v duhovnika. Študij je nadaljeval na Gregorijanski univerzi v Rimu, kjer je doktoriral iz moralne teologije. Po vrnitvi v padovsko škofijo je poučeval moralno teologijo, zakonsko in družinsko etiko ter pastoralo na teološki fakulteti Triveneta. Ob pedagoškem delu je opravljal številne odgovorne službe v škofiji. Imenovan je bil tudi za delegata Italijanske škofovske konference za semenišča v Italiji. Med letoma 2009 in 2021 je bil rektor semenišča v Padovi, nato pa je bil novembra 2021 imenovan za škofa v kraju Chioggia. Škofovsko posvečenje je prejel januarja 2022, kmalu zatem pa nastopil svojo novo službo.

Papež Leon XIV. ga je 14. maja 2026 imenoval za goriškega nadškofa metropolita. Ob prazniku svetih Petra in Pavla, 29. junija 2026, je v baziliki sv. Petra v Rimu prejel t. i. pallium (volnen liturgični trak nadškofov), znamenje službe metropolita. Vodenje Goriške nadškofije je slovesno prevzel danes, 12. julija 2026.