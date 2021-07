Začetek poletnih razprodaj brez večernega nakupovanja

Goriško združenje trgovcev Confcommercio se je letos odločilo, da ne priredi običajne skupne akcije ob začetku sezonskih razprodaj. Trgovine so navadno ob tej priložnosti podaljšale odpiralni čas in v mestnem središču priredile najrazličnejše dejavnosti za mlajše in starejše, tokrat pa bo za animacijo poskrbela le goriška občina, medtem ko prave »noči razprodaj« ne bo. Odločitev o podaljšanem odprtju je tako prepuščena posameznikom. Goriški trgovci vsekakor optimistično gledajo na današnji dan, ko se kot v ostalih mestih Furlanije - Julijske krajine začenjajo razprodaje tekstila in obutve, saj – kot pravijo – zaupajo krajevnim strankam.

Odločitev, da za razliko od Trsta in Tržiča ne bodo organizirali t.i. »noči razprodaj«, sta narekovali koronavirusna situacija, ki odsvetuje zbiranje velikega števila ljudi, ter želja po zmanjšanju stroškov za organizacijo dejavnosti. »Krizna situacija se bo še zavlačevala, treba je biti previdni, saj se še nismo rešili kovidne more,« poudarja pokrajinski predsednik združenja Confcommercio Gianluca Madriz in izpostavlja, da se bo realno stanje trgovskih obratov v mestu pokazalo šele ob ukinitvi ekonomske pomoči, ki jo trgovci dobivajo od države.