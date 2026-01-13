Zagon goriške grajske vzpenjače ostaja še brez datuma

Datuma za zagon goriške grajske vzpenjače še ni. Tehnična preverjanja se še niso v celoti zaključila, tako da ni znano, kdaj bi se lahko prvi uporabniki podali z goriškega Travnika na grad z novo vzpenjačo. Po odprtju nove digitalne galerije v Bombijevem predoru bi bila nova vzpenjača kot nalašč za povečanje števila obiskovalcev goriškega gradu in grajskega naselja, kjer bosta kot napovedano v kratkem ponovno zaživela nekdanji lokal Bastione fiorito in novi paviljon, ki so ga zgradili na mestu nekdanjega grajskega šotora.

Goriška občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti je včeraj pojasnila, da se je en del tehničnih preverjanj že zaključil. Po drugi strani so še v teku druga tehničnega preverjanja, ki jih izvajajo skupaj s pristojnimi deželnimi uradi. »Še ne morem napovedati, kdaj bomo lahko začeli nuditi storitev, saj upravljanje vzpenjače zadeva druge urade in ne sektor infrastrukturnih del,« pravi občinska odbornica Sarah Filisetti.

»Ko med zasedanji občinskega sveta sprašujemo, kdaj bo nared grajska vzpenjače, nam župan Rodolfo Ziberna in odborniki odgovarjajo, da je njeno odprtje tik pred zdajci,« pravi goriški občinski svetnik Demokratske stranke Marco Rossi, sicer iz vrst opozicije opozarjajo, da se obljube o skorajšnjem začetku obratovanja vlečejo že vel kot eno leto.

»Leta 2024 so na občini pojasnjevali, da bodo tehnična preverjanja trajala šest mesecev, vendar po več kot enem letu jim še vedno ni konec. Med lanskim letom smo večkrat vprašali, kdaj bodo zagnali vzpenjačo, vendar smo vsakič naleteli na odlašanje,« pravi občinski svetnik liste Noi, mi, noaltris GO! Andrea Picco. Neuradno so opozicijski občinski svetniki izvedeli, da naj bi vzpenjača imela nekaj tehničnih pomanjkljivosti, sploh naj bi bilo v podpornih zidovih za pokrajinsko mediateko mogoče opaziti nekaj razpok.

»Stroške za obratovanje vzpenjače naj bi krili s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost, vendar je treba le-te predložiti poročilo o koriščenju prispevka do marca. Ker dvomim, da bo do tega prišlo, se bojim, da začetka obratovanja vzpenjače nikoli ne bo oz. bodo mogoče izpeljali kakšno poskusno vožnjo,« je skeptičen Andrea Picco.

Dolga zgodba o vzpenjači se je sicer začela septembra 1999, ko je občina objavila razpis za pripravo preliminarnega načrta. Leto kasneje so izbrali načrtovalca, medtem ko so se dela začela šele leta 2007. Leta 2009 so bila prvič prekinjena, nakar so novega izvajalca imenovali avgusta 2010. Sredi poletja 2011 so delavci naleteli na ostanke grajskega obzidja, nakar je gradbišče mirovalo do decembra 2019. Kmalu zatem, marca 2020, so dva meseca prekinili dela zaradi pandemije, maja istega leta so naleteli na nekaj okostnjakov, kar je spet pomenilo nekaj mesecev mirovanja. Sredi marca 2021 je gradbeno podjetje zaprosilo za podaljšanje roka za zaključek del iz več razlogov, tudi zaradi zamud, vezanih na pandemijo. Zaradi krize na svetovnem tržišču surovin so se zamude nato še stopnjevale, saj ni bilo na voljo kabin dvigal za vzpenjačo. Ne nazadnje so se z jesenjo leta 2021 začele dvigati cene surovin, kar je povzročilo povišanje stroškov in posodobitev pogodbe z izvajalcem del. Kabine so končno prispele leta 2022, zatem je prišla na vrsto še dograditev postaje na Travniku. Decembra 2024 so ugotovili še nekatere pomanjkljivosti, ki so jih odpravili v prvem delu lanskega leta, nakar so očitno prišle na da nove težave, zaradi katerih se dolga zgodba o grajski vzpenjači še vedno ni pozitivno razpletla.