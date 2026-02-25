V ladjedelnici v Tržiču se je smrtno ponesrečil mlad delavec

V ladjedelnici družbe Fincantieri v Tržiču se je danes dopoldne smrtno ponesrečil mlad delavec. Gre za 27-letnega italijanskega državljana, ki je zaposlen v specializiranem podjetju Inquota, ki se ukvarja z delom na višini z uporabo vrvi in podobne opreme in naj bi živel v Trstu.Padel je z višine približno dvajsetih metrov in se zaradi udarca ob tla usodno poškodoval.

Na kraj so po posredovanju deželne centrale Sores prispeli reševalci službe 118 s helikopterjem in reševalnim vozilom. Mladega delavca so dolgo oživljali, vendar vsi poskusi so bili žal neuspešni. Na prizorišču so bili tudi gasilci. Primer pod okriljem goriškega tožilstva preiskujejo karabinjerji, pri preiskavi sodelujejo tudi inšpektorji tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja ASUGI. Prepovedali so dostop do območja nesreče.

Sindikati kovinarjem Fiom, Fim in Uilm so kmalu zatem, ko so izvedeli za novico, v znak protesta in solidarnosti sklicali stavko. Delavci so začeli približno ob 11. uri eden za drugim zapuščati ladjedelnico.