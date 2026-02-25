Na licejih solidno število vpisov, rahel upad na tehniških šolah

V šolskem letu 2026/2027 bo drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom, ki domujejo v Puccinijevi ulici v Gorici, predvidoma obiskovalo 350 dijakov, 47 več kot lani. Skupno jih bo drugostopenjsko srednjo šolo namreč zapustilo 33, vstopilo pa bo novih 80. Veliko število vpisov - rok za vpis se je iztekel prejšnji teden - so v skladu s prejšnjimi leti zabeležili na licejih, rahel upad pa je na tehniških šolah. »Z vpisi smo precej zadovoljni, saj je predvsem na licejih število vpisov solidno, nekoliko bolj zaskrbljujoče je stanje na tehniških šolah,«pravi ravnatelj Peter Černic in dodaja, da je razlog morda tudi predvidena reforma za tehniško šolanje.

Na italijanske šole 42 učencev

Od skupnih 110 učencev zadnjih razredov dveh prvostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na Goriškem se je za nadaljevanje šolske poti na drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Gorici odločilo 56 učencev, nekaj več kot polovica. Mnogi bodo sicer ostali v slovenskem okolju, saj so se vpisali na slovenske šole v Trst ali v Slovenijo. Italijanske šole je izbralo 42 učencev.

Podatki posameznih smeri

Znanstveni licej Simona Gregorčiča je izbralo 19 tretješolcev, humanistični licej Gregorčič 21 tretješolcev, klasični licej Trubar pa 14 tretješolcev. Skupno bo torej v naslednjem šolskem letu prvi letnik na licejih obiskovalo 54 dijakov. Letošnje pete letnike treh licejev, ki jih poleti čaka matura, obiskuje skupno 16 dijakov. V naslednjem šolskem letu bo skupno število dijakov na licejih s 179 naraslo na 217. Liceje bo namreč zapustilo 16 maturantov, vpisalo pa se je, kot že omenjeno, 54 novih dijakov.

Na tehniškem zavodu je šolo Jurija Vege izbralo 11 srednješolcev, 9 se jih je vpisalo na šolo Žige Zoisa - smer Uprava, finance, marketing, 6 pa jih je izbralo turistično smer šole Žige Zoisa. Skupno bo prvi letnik treh tehniških smeri v šolskem letu 2026/2027 obiskovalo 26 dijakov. Peti letnik letos obiskuje skupno 17 dijakov. Vse tri smeri štejejo trenutno 124 dijakov, v naslednjem šolskem letu pa bo predvidoma skupno število dijakov na tehniških šolah naraslo na 133, zavod bo namreč zapustilo 17 maturantov, pridobili pa bi 26 novih dijakov.