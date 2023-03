Tudi v Gorici je danes v dopoldanskem času potekal protest, v okviru katerega so mladi, ki se zavzemajo za podnebno pravičnost, predstavnike oblasti znova pozvali k ukrepanju. Skupini Fridays for Future so se pridružili ne ravno številni dijaki raznih šol ter sindikat USB, zveza Legambiente in odbor EkoŠtandrež. Od železniške postaje to Trga Sv. Antona, kjer so bili na vrsti govori, je ob zvoku glasbe in s transparenti v rokah korakalo okrog sto ljudi.