Zahvalili so se očetu naroda za njegov trud za Primorsko

V Novi Gorici so včeraj ob prisotnosti predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Marijana Križmana, podpredsednika omenjene organizacije Boža Novaka, državnega svetnika Tomaža Horvata, županov in predstavnikov raznih občin ter številnih združenj borcev s Primorske in zamejstva slovesno odkrili doprsni kip Janezu Stanovniku (1922-2020). Kot je ob tej priložnosti izpostavil novogoriški župan Klemen Miklavič, bo Nova Gorica zagotovo znala nositi sporočilo, ki ga je v sebi nosil in ga vedno ponavljal tudi Janez Stanovnik: Smrt fašizmu, svoboda narodu.

Kot je uvodoma povedal predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica Ingrid Kašca Bucik, je za celotno Primorsko doprsni kip Janezu Stanovniku brez dvoma velikega pomena.

»To je bil človek, ki je pomembno zaznamoval prizadevanja za priključitev Primorske k matični domovini, sicer pa je delo Janeza Stanovnika dalo pomemben in nepozaben pečat slovenski zgodovini,« je poudarila. Novogoriški župan Klemen Miklavič je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavil, da Stanovnikov doprsni kip resnično sodi na Primorsko in v Novo Gorico kot geometrično sredino Primorske. V svojem govoru župan Miklavič sicer govoril o Stanovniku kot o borcu in partizanu, temveč o izgradnji slovenske države. »Izgradnja slovenske države se ni začela leta 1991, temveč po drugi svetovni vojni. Takrat v bistveno težjih razmerah in brez tradicije državnosti, brez institucij, ki bi takrat že stale na nogah, in v razmerah relativnega kaosa po hudih svetovnih konfliktih. Ljudem, ki so takrat postavljali nove temelje države Jugoslavije in tedanje federativne socialistične republike Slovenije, gre posebno spoštovanje in vsaj z moje strani posebno občudovanje,« je dejal župan.

Slavnostni govornik, zgodovinar Jože Pirjevec, pa je opozoril: »Ni naključje, da je Stanovnik zadnje mesece druge svetovne vojne preživel na Primorskem, kamor je vodstvo partije in Osvobodilne fronte pošiljalo svoje najzmožnejše ljudi zavedajoč se, da boj za naše nove meje ne bo enostaven. Tudi ko je bilo treba graditi novo družbo in državo, ga je Kardelj vključil v krog svojih najožjih sodelavcev«.