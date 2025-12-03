Kdo bodo »Naši športniki 2025« ?

Priznanja najboljšim primorskim športnicam in športnikom ter ekipam z obeh strani nekdanje meje bomo letos medijske hiše Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež RAI, RTV Koper Capodiistria ter Primorske novice podeljevali čez natanko dva tedna, v torek, 16. decembra, v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru z začetkom ob 19.30.

Kdo se poteguje za zmago

V ožji izbor smo tudi letos uvrstili šest nominirancev v vsaki kategoriji (moški, ženske in ekipe). V ženski konkurenci so to kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman Apollonio, odbojkarica Eva Pavlović Mori, jadralki tržaške TPK Sirena Jana Germani in Caterina Sedmak, balinarki Eneja Ozbič Primc in Tanja Marc (skupna nominacija) ter kajakašica na mirnih vodah Mia Medved. Med moškimi so: pilot relija Rok Turk, košarkar Gregor Hrovat, jadralec Toni Vodišek, openski kolesar Daniel Skerl, kanuist na divjih vodah Luka Božič in namiznoteniški igralec Bojan Tokić.

Med ekipami so nominirane rokometašice RK Mlinotest, odbojkarice, balinarski klub Bk Qap Postojna ter ženski balinarski klub Hrast, nogometaši FC Koper, odbojkarji ŠZ Soča iz Sovodenj in odbojkarji OK Alpacem iz Kanala

Barve slovenskih športnikov v Italiji bodo letos spet zastopali štirje nominiranci: italijanski državni jadralni reprezentantki ter članici TPK Sirena Jana Germani in Caterina Sedmak, član kolesarske ekipe Bahrain Victorious Daniel Skerl ter odbojkarsko športno združenje Soča iz Sovodenj.

Evgen Ban in Emilija Pavlič

Letošnjo prireditev bo vodil radijski ter televizijski voditelj (in operativni tajnik ZSŠDI) Evgen Ban. Njegova desna roka pa bo kuharica Emilija Pavlič, ki sodeluje s koprsko televizijo v oddaji Dobro jutro. Podeljevanje priznanj bosta v živo predvajali radijski postaji Radio Trst A in Radio Koper.

