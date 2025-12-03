Potrdili, da je najdeno truplo od izginulega poštarja

Preiskovalci so potrdili, da je truplo, ki so ga na začetku novembra našli na vrtu njegovega doma v Zdravščinah, res tisto izginulega Vita Mezzalire. Identiteto so potrdili na podlagi odtisov zob in čeljusti. Dokončen odgovor bo vsekakor dala obdukcija, ki naj bi jo zaključili do polovice decembra.

66-letni upokojeni poštar podjetja Poste Italiane je izginil poleti leta 2019. Preiskava je dosegla nov vrhunec ravno pred nedavnim. Pred odkritjem trupla so ga karabinjerji spet začeli pospešeno iskati in so temeljiteje preiskali hišo, v kateri je živel od upokojitve dalje. Satelitski posnetki so pokazali, da se na dvorišču skriva vodnjak, ki so ga kasneje zabetonirali.

Za njegovo izginotje sumijo njegovo nekdanjo partnerko Mariuccio Orlando, s katero je izginuli živel, njenega polbrata Morena Rediva in njenega sina Andreo Piscanca.