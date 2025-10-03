Zaključili obsežno prenovo zunanjosti Pomnika miru na Cerju

Ob prazniku Občine Miren-Kostanjevica so včeraj ob Pomniku miru na Cerju uradno zaključili tretji in del druge faze ureditve zunanjosti, vredne približno milijon evrov, poročajo Primorske novice. Pred vhodom v pomnik so tlakovali kamnito ploščad, uredili dostopne stopnice, podporne zidove in namestili novo urbano opremo: od klopi do nadstrešnice za kolesarje in polnilnih postaj za e-kolesa. V sklopu projekta so dodali tudi interaktivni informacijski panel.

Za naložbo je Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem Republike Slovenije iz načrta za okrevanje in odpornost zagotovilo 350.000 evrov. Na 1000 kvadratnih metrih ploščadi so uporabili lokalni repenski kamen, pa tudi les, kovino in beton.

Slovesnega odprtja so se udeležili številni domačini in gostje, trak pa sta prerezala župan Občine Miren-Kostanjevica Mavricij Humar ter direktorica direktorata za turizem na ministrstvu Dubravka Kalin.

Nadaljevanje del do leta 2026

Urejanje območja se bo nadaljevalo že letos. V okviru čezmejnega programa Interreg, projekta Karst Adapt, bodo uredili servisno cesto s parkirišči, zunanjo razsvetljavo ter južno in vzhodno klančino. Vrednost del je ocenjena na 420.000 evrov, polovico sredstev bo prispevala Evropska unija.

Četrta faza, ki je predvidena do poletja 2026, prinaša ureditev zahodne klančine in ploščadi za obiskovalce z brežino. Vrednost teh del znaša 180.000 evrov, približno 125.000 evrov bo prispevala EU.

Župan Humar je ob tem napovedal tudi prihodnje ambicije: »Pomnik miru na Cerju je več kot le arhitekturni spomenik, je simbol miru, povezanosti in spoštovanja do preteklosti. Z zaključenimi deli smo obiskovalcem omogočili boljšo uporabniško izkušnjo in dvignili raven turistične ponudbe naše občine in regije. Nadaljujemo z ambicioznimi načrti za ureditev celotnega območja.«

Med dolgoročnimi cilji občine je poiskati investitorja za gradnjo gostinsko-konferenčnega objekta na severni strani pomnika, ki bi sprejel do 250 ljudi. Objekt bi Pomniku miru dodal protokolarno funkcijo na državni ravni ter omogočil izvedbo različnih dogodkov v sozvočju s sporočilom miru in trajnostnega razvoja.

Pomnik miru je svoja vrata obiskovalcem odprl leta 2013. Njegova priljubljenost raste, saj ga letno obišče približno 50.000 ljudi. Občina želi ob 100-letnici ustanovitve organizacije TIGR, ki jo bomo obeležili leta 2027, v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Društvom TIGR v pomniku postaviti stalno razstavo.