»Zamejska« zahvala navdušila nekdanjega predsednika

V Vrbi na Koroškem je v soboto potekal tradicionalni maturantski ples slovenske gimnazije iz Celovca. Med maturanti je letos tudi Alessandro Marangon iz Koprivnega, sicer nekdanji učenec osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža in nižje srednje šole Ivana Trinka iz Gorice. Na praznični dogodek je povabil štiri svoje nekdanje sošolce iz Štandreža in Števerjana, skupaj z njimi je pred začetkom večera na hodniku pred dvorano naključno srečal in nagovoril nekdanjega slovenskega predsednika Boruta Pahorja, ki je bil častni gost letošnjega maturantskega plesa.

Pahor je srečanje navdušeno povzel na svojem Instagram profilu. »Maturantke in maturanti celovške Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence so me povabili na svoj tradicionalni letni ples v Vrbo na Koroškem. Skoraj tisoč ljudi je bilo sijajno razpoloženih, jaz tudi,« je zapisal Pahor in poudaril, da so bili ravno mladi goriški Slovenci »zmagovalci« večera. »Prosili so me za fotko, eden od njih pa se mi je zahvalil za vse, kar sem storil za položaj Slovencev v Italiji. Da mi to reče 17-letni fant, se me je močno dotaknilo,« je Borut Pahor zapisal pod svojo spletno objavo.