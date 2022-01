»Zametek« zavezništva

Biti želijo »zametek« širšega zavezništva, ki lahko mestu ponudi alternativo upravi Rodolfa Ziberne. V pričakovanju na letošnje županske volitve v Gorici so po »občanski fronti«, ki se je predstavila novembra, stopile na pot sodelovanja tudi nekatere levosredinske stranke in desnosredinska oz. zmerna gibanja, ki jih druži prepričanje, da si Gorica zasluži boljše upravitelje.

Mesto po njihovi oceni potrebuje ljudi, ki bodo kos izzivom, kakršna bosta čezmejni naziv Evropske prestolnice kulture in črpanje finančnih sredstev iz sklada za okrevanje. Skupino za zdaj sestavljajo Demokratska stranka, Slovenska skupnost, Gibanje 5 zvezd, stranka Azione (vanjo je v prejšnjih mesecih prestopil občinski svetnik Francesco Piscopo, ki je bil izvoljen na listi Aiutiamo Gorizia con Ziberna) in skupina Gorizia 3.0, katere »duša« je nekdanji odbornik v Romolijevi občinski upravi Antonio Devetag, sicer še vedno ostajajo pripravljeni na dialog z občanskimi listami in drugimi gibanji.

»Demokratska stranka se že nekaj časa intenzivno pogovarja z nekaterimi političnimi sredinami – Slovensko skupnostjo, stranko Azione, Gibanjem 5 zvezd in zmernim političnim gibanjem Gorizia 3.0, ki se je ogradilo od sedanje desnosredinske občinske uprave. Ta skupina želi biti osnova širšega političnega zavezništva, ki lahko mestu omogoči preporod,« je za Primorski dnevnik povedal Franco Perazza, sekretar goriškega krožka Demokratske stranke. Po njegovih besedah se bo dialog z levosredinskimi občanskimi listami »prepričano« nadaljeval, pri Demokratski stranki pa čutijo odgovornost, da spodbudijo nastanek »široke koalicije, ki jo občani pričakujejo in zahtevajo«. Možnih županskih kandidatov Perazza ni hotel razkriti, poudaril pa je, da potrebujejo osebo, »ki zagotavlja sintezo vseh teh sil in bo sposobna ne le zmagati, ampak tudi voditi občino«.

Pokrajinski sekretar Slovenske skupnosti Julijan Čavdek nam je pojasnil, da je spodbudo za snovanje te skupine, »ki sicer še preverja, ali obstajajo pogoji za nastop s skupnim županskim kandidatom«, dalo tudi društvo I Visionari s svojimi petkovimi srečanji, na katerih je tekla beseda o goriški prihodnosti. »Zdaj je napočil trenutek, da preidemo h konkretnim dejanjem, saj se volitve bližajo. Nikogar nočemo izključiti, vrata ostajajo odprta za vse, ki si želijo preobrata, na bitko pa se moramo začeti pripravljati. Goričani so po značaju in načinu razmišljanja dokaj konservativni: če bodo videli, da so v koaliciji nesoglasja in da nismo prepričljivi, se bodo odločili za kontinuiteto. Zato menimo, da je zdaj čas za operativo,« je poudaril Čavdek.

Do dogovora z občansko koalicijo, ki jo sestavljajo predstavniki Foruma, svetniških skupin Gorizia c'è, Gorizia è tua in Percorsi goriziani, gibanja občanov Noi Una Lista Unica ter nekateri posamezniki, torej kljub številnim sestankom za zdaj ni prišlo. Osnovno vprašanje je, ali bodo naštete levosredinske in zmerne politične sile nastopile na volitvah z dvema županskima kandidatoma oz. z enim samim, kar bi seveda pomenilo večjo možnost za uspeh, čeprav najti skupen jezik ni enostavno. »Razprava se nadaljuje, tako znotraj naše koalicije kot z drugimi silami. Menim, da bo odločitev o morebitnih zavezništvih padla prihodnji teden, saj časa ni več veliko,« je za naš dnevnik povedal vodja skupine Gorizia c'è v goriškem občinskem svetu Silvano Gaggioli.