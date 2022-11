Zapeli in zaplesali

Gabrci so odlični organizatorji prireditev. Mednje sodi Martinova nedelja, ki je tudi tokrat ob sončnem vremenu na trg pred kulturnim domom priklicala lepo število domačinov in ljubiteljev običajev. Ob gliciniji je bil postavljen kmečki voz z lesenimi kolesi, ki so ga člani društva Skala naložili s pridelki, okrog njega pa so pripravili prizorišče za verski obred in za kulturni program.

Župnik Renato Podbersič je med blagoslovom izpostavil zlasti besedo »hvala«, ki jo premalo uporabljamo. Do zemlje se včasih vedemo neodgovorno, je še dejal in pozval, naj pomislimo tudi na ljudi, ki po svetu trpijo zaradi lakote. Navzoče sta v imenu društva Skala pozdravili Martina Gruden in Erika Querinuzzi, ki sta tudi napovedali kulturni program. Najprej so zazvenele pesmi Bratci veseli vsi, Ko bi sodov ne b’lo in Pobratimija, ki jih je zapel moški zbor Skala pod vodstvom Maura Jurna in ob spremljavi harmonike Štefana Nanuta. Zatem so prizorišče zasedli mladi plesalci, člani skupine Go breakers, ki deluje v sklopu društva Skala pod vodstvom Edija Čineja. Zadonele so še »frajtonerice« skupine harmonikarjev društva Kremenjak iz Jamelj, ki jo vodi Zoran Lupinc. Poleg zahval nastopajočim, župniku, lovski družini za golaž z divjačino in pečen kostanj ter vsem domačinkam, ki so prispevale druge dobrote, sta napovedovalki povabili še na ogled razstave. V dvorani doma so bile na ogled fotografije postavitve spomenika

NOB v Gabrjah ter razstava izdelkov poletne ustvarjalne delavnice ZSKD. Jameljski harmonikarji so poskrbeli, da se je veselo druženje nadaljevalo tudi po kulturnem programu.