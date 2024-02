Zapeljal s ceste in podrl tablo

Na deželni cesti št. 55 v sovodenjski občini se je okrog 13.20 zgodila slikovita prometna nesreča, v kateri je k sreči nastala samo materialna škoda. Voznik avtomobila tipa Opel corsa je v še nepojasnjenih okoliščinah v bližini mirenskega mejnega prehoda zapeljal s ceste, podrl kažipotno tablo in obtičal v jarku. V nesrečo naj ne bi bila vpletena druga vozila. Na prizorišče so prihiteli reševalno vozilo in karabinjerji, po besedah katerih voznik ni potreboval zdravniške pomoči. Promet je bil nekaj časa urejen izmenično enosmerno.