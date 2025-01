Zapora hitre ceste H4 ogroža več goriških podjetij

Napovedana obnovitvena dela na hitri cesti H4 med Razdrtim in Vipavo ogrožajo številna goriška podjetja. Najbolj pod udarom bodo špediterji, ki zagotavljajo carinske storitve, poleg njih bodo oškodovani tudi prevozniki, saj bodo morali tovornjaki, namenjeni iz Razdrtega v Gorico, voziti skozi Fernetiče, kar pomeni, da bo pot za 50 kilometrov daljša, hkrati bo tudi večja možnost za zastoje. Ne nazadnje bodo škodo utrpela tudi vsa podjetja, ki uvažajo blago z Vzhodne Evrope in ga skladiščijo oz. predelujejo v Gorici, saj se bodo tudi zanje zaradi daljše poti skozi Fernetiče stroški povečali. Med oškodovanimi bodo tudi razna podjetja, ki so v lasti pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji oz. so pri njih zaposleni.

»Zadevi sledimo od polovice novembra, ko je ravno Primorski dnevnik kot prvi poročal o zaprtju hitre ceste H4 zaradi obnovitvenih del. Ko se je vest razširila v javnosti, se je z zadevo začela ukvarjati Dežela Furlanija - Julijska krajina, vendar gospodarskih operaterjev ni nihče seznanil s težavami, ki se obetajo,« pravi Dolores Cernic iz podjetja Codognotto in pojasnjuje, da so na dosedanjih srečanjih na tržaški prefekturi namenjali pozornost predvsem vprašanjem, ki so povezana s povečanim prometom pri Fernetičih, medtem ko predstavljajo negativni učinki na gospodarstvo še večji problem.

Deset družb, sto zaposlenih

»Špediterji ne bodo imeli več dela. Odrezani bodo od sveta. Kdor posluje s podjetji iz Srbije, Črne Gore, s Kosova, iz Moldavije in Ukrajine, bo v zelo velikih težavah,« poudarja Dolores Cernic, medtem ko Darko Grilj iz podjetja Fenix opozarja, da je špediterski sektor v Gorici še vedno pomemben. Skupno je v goriški občini kakih deset špediterskih podjetij, ki zaposlujejo preko sto uslužbencev, katerih delovna mesta so zaradi napovedane obnove hitre ceste H4 med Razdrtim in Vipavo resno ogrožena.

Na dosedanjih srečanjih v Trstu so posebno pozornost namenili goriški družbi Sdag in njenemu tovornemu postajališču. Župan Rodolfo Ziberna je že omenil, da bo družba Sdag potrebovala finančno pomoč za preživetje; v prejšnjih tednih je njen predsednik Giuliano Grendene zahteval, naj se omogoči prehod po vzporedni regionalni cesti tovornjakom, ki so namenjena na goriško tovorno postajališče s potrdilom o rezervaciji mesta na njegovem parkirišču. Na prvem srečanju v Trstu je bil govor o 500 tovornjakih, na zadnjem o 200 - 250 tovornjakih. Špediterji opozarjajo, da ukrep ne bi rešil njihove stiske. »Če bo proti Gorici lahko vozil samo, kdor bo imel ‘ticket’ za tovorno postajališče, k nam ne bo pripeljal niti en tovornjak,« ugotavlja Alessandro Spadari iz podjetja Euroexpress, ki poudarja, da bo zapora povzročila velike težave tudi pri Fernetičih, kjer so že danes zastoji na dnevnem redu, kaj bo šele, ko bo skozi tamkajšnji nekdanji mejni prehod vozilo še dodatnih 4000 tovornjakov, ki danes prihajajo v Gorico čez Rebernice. Spadari poudarja, da bodo poleg družbe Sdag potrebna pomoči tudi številna druga podjetja, katerih obstoj je resno ogrožen.

»Pri Razdrtem bi morali omogočiti vožnjo po vzporedni regionalni cesti tovornjakom s tovornim listom, na katerem piše, da so namenjeni v Gorico, in ne samo tistim, ki so namenjeni na tovorno postajališče. Za izvajanje kontrol bi bilo dovolj vnaprej posredovati seznam podjetij, ki bi imela dovoljenje za vožnjo po vzporedni regionalni cesti, sploh je treba vztrajati pri zahtevi, da se omogoči vožnjo 500 tovornjakom na dan,« je prepričan Ivan Plesnicar iz podjetja Goriziana, ki tudi sam opozarja, da bodo v primeru zapore v velikih težavah ne samo špediterji, temveč tudi prevozniki. Vsaka pot skozi Fernetiče bo prevoznike stala vsaj sto evrov več, poleg tega bo zelo možno, da bo pri Fernetičih in zatem pri Moščenicah prihajalo do zastojev. Za pot, ki danes traja eno uro, bi lahko bilo potrebnih pet, šest in tudi več ur. Špediterji in avtoprevozniki so zaskrbljeni tudi zaradi dolgoročnih učinkov 18 mesecev trajajočih del, saj bo v prihodnosti težko ponovno privabiti skozi Gorico tovornjake, ki bodo toliko časa vozili skozi Fernetiče. Evropski poslanec Alessandro Ciriani je pozval evropsko komisijo, naj poseže pri Sloveniji, da bo zagotovljen nemoten čezmejni promet in da bodo ustrezno zaščiteni gospodarski interesi podjetij na italijanski strani meje.

V ponedeljek bo goriško tovorno postajališče obiskal slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc, da bi se na terenu prepričal, katere učinke bo imela zapora hitre ceste na goriško gospodarstvo. Kot jasno izhaja iz besed naših sogovornikov, bo zapora poleg družbe Sdag oškodovala tudi številna druga krajevna podjetja, ki ravno tako pričakujejo pomoč in ustrezne ukrepe za ublažitev težav.