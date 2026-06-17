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V Trstu prijateljski tekmi Italije in Slovenije U17

Košarkarski reprezentanci, ki se pripravljata na nastop na SP v Turčiji, se bosta med seboj pomerili jutri in pojutrišnjem

Erik Piccini |
Trst |
17. jun. 2026 | 11:04
    V Trstu prijateljski tekmi Italije in Slovenije U17
    Mladi košarkarji Italije in Slovenije se pripravljajo na nastop na SP U17 (FRIULIVENEZIAGIULIA.FIP.IT)
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Italijanska mladinska reprezentanca se že od 8. junija mudi v Trstu, kjer se pripravlja na nastop na svetovnem prvenstvu starostne skupine U17, ki bo od 27. junija do 5. julija v Turčiji. Na njem bo nastopila tudi Slovenija, ki pripravljalno obdobje preživlja na Rogli, V Postojni in Zrečah.

Pred odhodom v Carigrad se bosta reprezentanci Italije in Slovenije med seboj pomerili na dveh prijateljskih tekmah v Trstu. Ti bosta na sporedu v dvorani PalaTrieste jutri ob 19. uri in pojutrišnjem ob 18. uri. Možen bo ogled obeh tekem.

Mladi Italijani, ki jih vodi selektor Michele Catalani, bodo v Carigrad odpotovali danes teden z letom iz Benetk. V skupinskem delu SP bodo igrali proti Japoncem (27. junija), Francozom (28. junij) in proti branilcem naslova Američanom (30. junija).

Slovenci selektorja Gregorja Gornjeca se bodo v prvem delu tekmovanja pomerili s Portorikom (27. junija), gostiteljico Turčijo (28. junija) in Novo Zelandijo (30. junija). Slovenija je pred štirimi leti ob debiju na SP U17 osvojila 7. mesto, z lanskega evropskega prvenstva v Tbilisiju pa se je domov vrnila z bronasto kolajno.

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