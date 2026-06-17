Potujoči Kino Soča bo letos obiskal tudi Breginj, Trento in Srednje

Kinoatelje bo letos poleti s filmskim platnom prvič obiskal Breginj, Trento in beneško vas Srednje, hkrati pa bo program razširil v amfiteater SNG Nova Gorica in v dvorano EPICentra. Potovanje - Potujoči Kino Soča–Isonzo Cinema -se bo začelo že nocoj, 17. junija, ob 21. uri v domu Budal v Štandrežu z dokumentarnim večerom in projekcijo novega filma Borisa Petkoviča Kdor ne skače. Navzoč bo režiser.

Na včerajšnji novinarski konferenci so partnerji Kinoateljeja predstavili poletno čezmejno filmsko sezono. »Film ostaja eden ključnih stebrov naše čezmejne kulturne krajine,« je povedala Mateja Zorn, vodja programov pri Kinoateljeju, in poudarila: »Danes ni več čas za vprašanja, ali dediščina EPK obstaja in kaj naj bi predstavljala, smo že na poti. Naša prizadevanja bi morali usmeriti v krepitev skupne čezmejne kulturne strategije, ki bo ustvarjala nove priložnosti za lokalno kulturo in njene ustvarjalce.« Potujoči Kino Soča in Letni kino Silvana Furlana se tako vračata na svoje zveste postaje, od Štandreža do Špetra, Nove Gorice, Gorice, Kanala ob Soči, Grgarja, Lokev in Nabrežine. Letošnja sezona prinaša tri nova prizorišča, in sicer Breginj, Trento in beneško vas Srednje. Prav ta razširitev je tisto, kar je Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025, izpostavila kot živo dediščino skupnega dela: »Čezmejno sodelovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij po letu naziva EPK je izjemnega pomena za povezovanje somestja in je naša prava dediščina. Veseli nas, da bomo to poletje lahko k lokacijam dodali tudi dvorano EPICentra.« Tako se bo k ustaljenim prizoriščem letos prvič pridružila tudi dvorana ob novogoriški železniški postaji kot alternativna lokacija v primeru slabega vremena.

Utrjevanje čezmejnih vezi

Romina Kocina, direktorica EZTS GO, je prepoznala resnično vrednost projekta v institucionalni vzajemnosti: »Kinoatelje je bil aktiven del dogajanja v letu GO! 2025,« je poudarila. Sredstva evropskega programa Interreg Italija-Slovenija so po njenih besedah »utrdila vezi čezmejnega sodelovanja«, za katere upajo, da bodo ovrednotena tudi v prihodnjem evropskem programskem obdobju.

Nadina Štefančič, koordinatorka programa, je povedala, da le-ta prepleta dela slovenskih in italijanskih ustvarjalcev različnih generacij, filme, ki so nastali ali so zaznamovani s skupnim slovensko-italijanskim prostorom. Med njimi so večkrat nagrajeni dokumentarec Petre Seliškar Gora se ne bo premaknila, hrvaški Fiume o morte! Igorja Bezinovića ter celovečerni prvenec Urške Djukić Kaj ti je deklica? Za tri nova prizorišča so pripravljeni filmi, ki govorijo o tistem prostoru samem: Drežniška koza in njeni ljudje Marka Kumra, Starmi cajt Alvara Petriciga o spominu na potres leta 1976 ter Slike iz Trente Naška Križnarja. Konec julija bo Letni kino Silvana Furlana odprl novi film Metoda Pevca Ko pridem ven, sledila pa bo svetovna premiera dokumentarca Jureta Krefta Obmejne zgodbe.

Posebno poglavje so filmski večeri v amfiteatru SNG Nova Gorica. Kinoatelje je za ta prostor zasnoval štiri večere na stičišču filma in gledališke umetnosti: od Srečno, Kekec! in Hamneta Chloé Zhao do dokumentarca Od dueta do ansambla ter Nolanove Odiseje. »Veseli nas, da je v amfiteatru prisoten tudi film,« je povedala Mirjam Drnovšček, direktorica SNG Nova Gorica, in dodala: »Zagotovo si Nova Gorica zasluži veliko filmskega dogajanja, ki se bo lahko iz ploščadi Silvana Furlana selilo tudi k nam.«

Koprodukciji na festivalu Amidei

Filmski vrvež bo v Gorici intenzivno prisoten med 16. in 22. julijem s festivalom Amidei, kjer bodo v sodelovanju s Poklonom viziji predstavili slovensko-italijanski koprodukciji Amado mio – Pasijon nekega umetnika Matjaža Mraka in Robija Šabca ter Navadna hruška Gregorja Božiča. Nato se bo filmski utrip preselil v Novo Gorico. »Smo namreč en sam prostor, eno mesto,« je dejal direktor festivala Amidei Longo.