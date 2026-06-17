Začenja se mednarodni festival keltske glasbe in kulture Triskell

Ritmi irskih plesov, vonj srednjeveških jedi in skrivnostni svet keltskih legend bo danes ponovno oživil gozd pri Frnedu. Začenja se namreč 26. mednarodni festival keltske glasbe in kulture Triskell, ki bo do 28. junija postregel s pestrim programom. V njem se bodo prepletali glasba, umetnost, zgodovina, šport, ustvarjalnost in duhovnost.

Organizatorji iz društva Uther Pendragon obljubljajo še obsežnejšo festivalsko izkušnjo, namenjeno vsem generacijam. Kot je na predstavitveni novinarski konferenci povedala organizatorka Elisabetta Sulli, bo letošnji program še posebej mednarodno obarvan. Na odru se bodo zvrstili izvajalci iz Italije, Poljske, Češke, Francije, Irske in drugih evropskih držav. Med njimi bodo tudi italijanska skupina Alban Fuam, ti bodo z irsko glasbo nastopili danes ob 21.15, pa Taberna del Diavolo, Valkanorr, poljska skupina Derwana, francoski Green Lads, madžarski Selfish Murphy, češki Tempus ter irski glasbenik Niall Mc Namee, ki bo prvič nastopil v Italiji.

Pomemben del festivalske identitete ostaja projekt Triskell Itinerante, ki bo z devetimi dogodki povezal Trst, Milje, Sesljan in Gorico. Program bo segal od plesnih predstav in pripovedovalskih večerov do lokostrelskih turnirjev, filmskih projekcij in nastopov lokalnih glasbenih skupin.

Posebna pozornost bo namenjena tudi otrokom. Ti bodo imeli na voljo delavnice, na katerih bodo izdelovali zmaje, keltske vozle, nakit in druge domišljijske predmete.