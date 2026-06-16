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Kronika

Za ribe usoden nizek vodostaj in izliv fekalne odpadne vode

Policiste so danes obvestili o onesnaženju potoka Bazaršček

Spletno uredništvo |
Šempeter |
16. jun. 2026 | 12:14
    Za ribe usoden nizek vodostaj in izliv fekalne odpadne vode
    Arhivski posnetek (WIKILOC)
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Danes nekaj po 7. uri so policisti prejeli klic iz Regijskega centra za obveščanje, od koder so jih obvestili o onesnaženju potoka Bazaršček na območju Šempetra pri Gorici. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so z ogledom kraja in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je šlo za izliv fekalne odpadne vode, ki je v povezavi z nizkim vodostajem in posledično pomanjkanjem kisika povzročil pogin manjšega števila rib. Policija je o dogodku obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici in pristojno inšpekcijsko službo (Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo).

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