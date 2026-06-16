Za ribe usoden nizek vodostaj in izliv fekalne odpadne vode

Danes nekaj po 7. uri so policisti prejeli klic iz Regijskega centra za obveščanje, od koder so jih obvestili o onesnaženju potoka Bazaršček na območju Šempetra pri Gorici. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so z ogledom kraja in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je šlo za izliv fekalne odpadne vode, ki je v povezavi z nizkim vodostajem in posledično pomanjkanjem kisika povzročil pogin manjšega števila rib. Policija je o dogodku obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici in pristojno inšpekcijsko službo (Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo).