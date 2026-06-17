Pošta išče osebje za Pordenon, Gorico in Videm

Italijanska pošta išče kandidate, ki bi jih za nedoločen čas ter s polovičnim oz. polnim delovnim urnikom zaposlili kot operaterje pri okencih v poštnih uradih v pokrajinah Pordenon, Gorica in Videm. Omenjene osebe bodo zadolžene za promocijo in prodajo proizvodov in storitev, obenem bodo zagotavljale opravljanje operativnih in upravnih postopkov ob spoštovanju kakovostnih standardov in določil, so sporočili iz tiskovnega urada pošte. Prav tako bodo nudile informacije strankam.

Zainteresirani se lahko prijavijo do petka, 19. junija, po spletu na ta link. Zaželeno je, da ima idealni kandidat opravljeno petletno drugostopenjsko oz. višjo srednjo šolo z oceno na maturi najmanj 70⁄100 (oz. 42⁄60). Pri tem bo upoštevano, če bodo kandidati razpolagali z univerzitetno diplomo oz. z maturitetno oceno, ki bo višja od minimalne zahtevane.