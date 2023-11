Zaposleni na novogoriški policiji se je zapletel v spor s skupino dečkov iz Gorice

Na kolesarski stezi med Novo Gorico in Šempetrom pri Gorici se je v nedeljo popoldne v spor s skupino mladoletnih kolesarjev, domnevno Goričanov, zapletel moški, sicer uslužbenec novogoriške policije.

Burno dogajanje je s telefonom posnel eden od vpletenih mladoletnikov in ga delil na družbenih omrežjih. Na posnetku, ki je prišel v javnost, je videti mladostnike, ki se prepirajo najprej z žensko, nato pa se v spor vmeša še moški, ki enega izmed dečkov prime za roko in ga strese.

Video so objavili na spletni strani portala 24ur.com, sicer ga je mogoče dobiti tudi na družbenih omrežjih. Na posnetku je videti, kako skupina dečkov s kolesi stoji na kolesarski stezi, ki povezuje Novo Gorico s Šempetrom pri Gorici, moški in ženska pa vpijeta na otroke, ki jima odgovarjata v slovenščini, italijanščini in angleščini. »Pojdite naprej, v Italijo ali v čefurijo,« ženska zakriči otrokom, ki skušajo pomiriti situacijo. »Pojdi naprej, sicer te bom razbil,« grozi moški enemu izmed dečkov. »Kaj je mulo? Kaj te strgam?« sočasno pravi ženska drugemu dečku, ki jo nagovarja v slovenščini, medtem ko tretjemu, ki govori v angleščini, zakriči, naj se vrne v »čefurijo«.

Skupina fantov skuša situacijo pomiriti. Ženski, ki otroke zmerja s »čefurji« in drugimi psovkami, se nato približa tudi moški, ki je sicer v ozadju besedno obračunaval z enim od dečkov. »Kaj si glasen? Poglej se, kakšen si,« reče fantu in se mu grozeče približa, nakar deček dvigne roko v obrambo in moškega opozori, naj se ga ne dotika. Moški mu vseeno zagrozi, da ga bo udaril, zatem ga močno prime za zapestje in ga strese.

»Kaj boš snemal? Veš, kaj ti povem? Snemaj svojo mamo doma,« moški zakriči, ko opazi dečka, ki dogajanje snema z mobilnim telefonom. Takoj zatem deček v italijanščini pove, da naj bi mu ženska prismolila klofuto. Ko moški in ženska odhajata, eden izmed dečkov proti njima zakriči »ščavi«. Z žaljivko, in sicer s hashtagom #sciavi, zatem pospremi tudi video, ki ga objavi na družbenih omrežjih. Vzroki spora so za zdaj še neznani, saj ne vemo, kaj se je dogajalo pred začetkom videoposnetka. Slednji sicer zgleda, da je v določenem delu tudi prekinjen, preden se nato nadaljuje. Nekateri izmed dečkov, ki jih je mogoče opaziti na posnetku - šlo naj bi za mlade Goričane, na svojih družbenih profilih objavljajo posnetke, na katerih kolesarijo po Gorici po enem kolesu in nevarno švigajo zraven avtomobilov in ljudi.

»Glede dogodka s področja javnega reda in miru na kolesarski stezi med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico v času zadnjega vikenda oz. v nedeljo popoldne, pojasnjujemo, da Policijska uprava o zadevi ni bila obveščena. Tako kot običajno, bomo opravili dodatno zbiranje obvestil in izvedli druge ukrepe, na podlagi katerih bomo ugotovili vse okoliščine navedenega dogodka, v katerem je bilo vpletenih več oseb, med njimi tudi uslužbenec policije. Upoštevajoč varstvo osebnih podatkov in druge predpise, ki urejajo to področje, lahko v tem trenutku zgolj še potrdimo, da smo že uvedli tudi notranjevarnostni postopek,« je danes na naše novinarsko vprašanje odgovoril Dejan Božnik.