Zaposlitveni sejem bo ponudil 65 delovnih mest

V športni dvorani Armando Filiput v Ronkah bo 2. decembra potekal zaposlitveni sejem Recruiting Day, na katerem bo dvanajst podjetij ponudilo skupno 65 delovnih mest. Nove zaposlene iščejo podjetja AFVG Security, AlMa, D&C Technical Partner, GSA Interiors, Metal Services Materials Testing / White Lab, MW.FEP, Safe Marine, SCS Group, Stef Italia, Termopulizie, Wind Design Srl in družba Aeroporto FVG, ki upravlja ronško letališče.

Zainteresirani lahko življenjepis oddajo do nedelje, 22. novembra, povezava je na voljo na spletni strani Dežele Furlanije - Julijske krajine. Deželna odbornica za delo Alessia Rosolen je med četrtkovo predstavitvijo sejma napovedala, da bo Dežela FJK tudi v letu 2027 namenila deset milijonov evrov spodbujanju zaposlovanja mladih in žensk. Na voljo bodo tudi brezplačna usposabljanja, delovne prakse in drugi ukrepi za lažje zaposlovanje.