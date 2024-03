Zaprli bar zaradi kršitve javnega reda

Goriški kvestor Luigi Di Ruscio je v skladu s členom št. 100 enotnega besedila o javni varnosti odredil desetdnevno zaprtje bara, ki se nahaja v bližini goriške železniške postaje.

Karabinjerji so v zadnjih mesecih večkrat obiskali omenjeni bar, saj je v njem prišlo do vrste kršitev javnega reda in miru. Poleg tega so se v baru zbirale osebe z bogato policijsko kartoteko.

Decembra lanskega leta je kvestor odredil desetdnevno zaprtje bara na Trgu De Amicis; tudi v tem primeru so karabinjerji obravnavali vrsto kršitev ajvnega reda in miru.