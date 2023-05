Zaradi padca mlaja 32 preiskovanih

Predhodna preiskava o hudi nesreči, ki se je zgodila lani na predvečer prvega maja v Podgori, je zaključena. Vršilka dolžnosti glavnega goriškega tožilca Ilaria Iozzi, ki je vodila preiskovalno delo, je včeraj za Primorski dnevnik povedala, da je ta faza sklenjena in da so v prejšnjih dneh karabinjerji vročili preiskovanim obvestila o kazenskem postopku.

Na seznamu tožilstva se je znašlo 32 ljudi. Gre za domačine in prebivalce bližnjih krajev, ki so sodelovali pri postavljanju mlaja na travniku pred nekdanjo podgorsko osnovno šolo. Kot znano je drevo, ki so ga dvigovali s pomočjo vrvi in lestev, ušlo izpod nadzora in po nesrečnem naključju zgrmelo na mlado žensko, Michelo Sgubin iz Krmina, ki je pri tem utrpela resne telesne poškodbe.

Tožilstvo, nam je pojasnila Ilaria Iozzi, vodi postopek zoper trideseterico zaradi suma dveh kaznivih dejanj, oz. povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti (v it. lesioni personali colpose, 590. člen kazenskega zakonika) in sodelovanja pri nenaklepnem kaznivem dejanju (v it. cooperazione nel delitto colposo, 113. člen kazenskega zakonika).

Če bi bilo prizorišče praznika oz. širše območje okrog luknje, v katero so nameravali postaviti mlaj, zavarovano s trakom ali pregradami, bi to – morda – preprečilo nesrečo, žal pa so se stvari 30. aprila lani iztekle drugače. 30-letna Krminčanka se je iz nam neznanih razlogov v trenutku, ko je mlaj začel padati, znašla pod njim. Preko 23 metrov visoko drevo jo je oplazilo in ji povzročilo hude poškodbe, zaradi katerih je bila nekaj dni v komi. Utrpela je poškodbe obraza, glave in trupa, imela je tudi več zlomljenih reber. Dalj časa je bila na oddelku za oživljanje, okrevanje in rehabilitacija sta trajala več mesecev.

Datum predobravnavnega naroka po besedah Ilarie Iozzi še ni bil določen, saj se mora pred tem izteči rok, do katerega imajo preiskovane osebe možnost podati izjavo, vložiti obrambne spise ali dodatne dokumente. »Preiskovani lahko seveda imenujejo svojega odvetnika, sicer jim je tožilstvo že dodelilo odvetnika po uradni dolžnosti,« nam je še pojasnila vršilka dolžnosti goriškega glavnega tožilca.

Lanska nesreča v Podgori je seveda globoko pretresla osebe, ki so se znašle v kazenskem postopku, poleg njih pa tudi ostale, ki so bili na prizorišču praznovanja, in širšo javnost. Kot je Primorski dnevnik obširno poročal, je nesreča vplivala tudi na tradicijo postavljanja mlajev na javnih mestih v goriški in bližnjih občinah, saj občinske uprave in ostale oblasti po novem zahtevajo več varnosti.