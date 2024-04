Danes popoldne se je vnel v požar v hiši v Ulici Lungo Isonzo Argentina v Gorici. Na dvorišču dvonadstropne hiše je začela goreti oprema. Gasilci so se takoj lotili gašenja požara, v hiši pa so bile tri osebe. Dva moška sta utrpela nekaj opeklin, starejša gospa pa se je rahlo zastrupila z dimom. Vse so odpeljali v bolnišnico. Na prizorišču so reševalci, gasilci in karabinjerji.