Zaradi ženskega Gira omejitve v prometu

V nedeljo, 11. julija, prihaja na Goriško zadnja etapa ženske kolesarske dirke Giro d’Italia. Na 113 kilometrov dolgi krožni etapi po Brdih in goriški občini bodo kolesarke naredile tri kroge; dirka bo s seboj prinesla tudi prometne zapore in druge omejitve. Start dirke bo ob 12.15 v Koprivnem, kolesarke bodo svojo pot nadaljevale do Podgore, Pevme, Oslavja in Števerjana, kjer bodo med drugim kolesarile mimo Trga Svobode. Prvi krog etape bo nato potekal po Jazbinah in Prevali ter se nadaljeval do Krmina. Zadnja dva kroga bosta krajša, saj se bodo kolesarke peljale iz Krmina proti Koprivnemu ter mimo Gradiščute nazaj proti Krminu, kjer bo ob koncu proglašena zmagovalka letošnjega rožnatega Gira. Zaradi krožne dirke bodo že v dopoldanskih urah uvedli številne prometne omejitve.

Od 11.50 vse do zaključka kolesarske dirke bo v Občini Gorica veljala prometna zapora v Ulici San Roc di Luzzinis, Ulici Antico Castello, Ulici Fonda, Ulici Tasso, Ulici Sottomonte, Ulici delle Grappate, Ulici Madonnina del Fante, Ulici 4. novembra, Ulici Brigata Cuneo in v Ulici Ponte del Torrione. Prav tako bo zaprta za promet Ulica Bella Veduta v Pevmi; prometna zapora bo veljala tudi na Oslavju, kjer bodo kolesarke šle mimo kostnice, Gase (Dosso del Bosniaco) in Kapelice (Madonnina di Oslavia). Prvi krog etape bo dosegel tudi v Števerjan, zato bo med 12. in predvidoma 15. uro zaprtih za promet več ulic. Dirka bo potekala po ulicah Oslavje in Ščedno, Trgu svobode ter Grajski ulici mimo Križišča, Bukovja, Klanca in Valerišča. Trasa bo nato kolesarke peljala po Jazbinah in Prevali v smeri proti Ceglemu.