Zasegli 140 kilogramov rib in morskih sadežev

Osebje obalne straže iz Tržiča je v prejšnjih dneh, preko dveh različnih intervencij, zaseglo kar 140 kilogramov ulova. Prejšnji petek so namreč naleteli na poklicnega ribiča iz Gradeža, ki je v svojem avtomobilu prevažal več kot 80 kilogramov raznih tipov rib in morskih sadežev (belih kozic, morskih bogomolk, rombov, moškatnih hobotnic, pokrovač, volekov, sip), ki so bile namenjene nezakoniti prodaji. Ribiča je doletela denarna kazen 3000 evrov, saj je blago prevažal brez upoštevanja higienskih in zdravstvenih pravil.

V torek zjutraj pa je osebje obalne straže tudi zalotilo dve osebi, ki sta brez ustreznih dovoljenj nabirala školjke – ladinke. Zasegli so jima 60 kilogramov morskih sadežev in ju oglobili: plačati morata 4000 evrov kazni. Po ustreznih preverjanjih je obalna straža del zaseženega ulova odvrgla, ker ni bil več užiten, večji del so darovali menzi bratov kapucinov v Gorici, del zaseženega pa so vrnili v morje.