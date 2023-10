Zasegli 29 koles, ukradenih v Franciji

Prometni policisti so pred nekaj dnevi opazili kombi volkswagen in avtomobil volkswagen passat iz Francije, ki sta bila namenjena po avtocesti A34 proti Sloveniji. Voznik kombija je ob pogledu na policijo pritisnil na plin. Po nekaj kilometrih je ustavil kombi ob robu ceste in zatem skušal sesti v passat, ki so ga policisti pravočasno prestregli. V vozilih so našli vlomilsko orodje, nekaj telefonov in športne opreme ter 29 koles, med katerimi je bilo nekaj električnih. Policisti so ugotovili, da je bilo blago, vredno 40.000 evrov, dan prej ukradeno podjetju v kraju Saint Bonnet v Franciji. Policisti so aretirali voznika obeh vozil, gre za romunska državljana stara 23 in 30 let.