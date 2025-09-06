Sobota, 06 september 2025
Soška regata

Zaveslalo jih je rekordnih 374 (video)

Pod jezom v Solkanu so se že zgodaj zjutraj začeli zbirati udeleženci jubilejne, 40. Soške regate

Sara Sternad |
6. sep. 2025 | 17:25
    Začetek rekordnega spusta v Solkanu (FOTO D.R.)
Sončno in prijetno toplo vreme je bilo danes kot naročeno. Pod jezom v Solkanu so se že zgodaj zjutraj začeli zbirati udeleženci jubilejne, 40. Soške regate oz. GO! Spusta po reki Soči, kot je poimenovana letošnja prireditev. Rekordnih 374 se jih je vpisalo na startu, marsikdo pa se jim je pridružil tudi med spustom. Veselja in smeha ni manjkalo ne med pripravami na rečno pustolovščino in niti med veslanjem na raftih, kanujih ali supih, ki so se ob 11.40 spustili proti privezu v Pevmskem parku.

Dan se bo nadaljeval v solkanskemu Kajak centru, kjer bodo nekje ob 14. uri ob zasluženi pašti na sporedu še nagrajevanje, srečelov in pa zabava z glasbo v živo skupine The Maff.

