Z množično obiskano in občuteno žalno sejo so se včeraj (v ponedeljek) v župnijski dvorani v Števerjanu poklonili spominu na 82-letnega podjetnika in družbenega delavca Marjana Terpina, ki je umrl prejšnji petek. V imenu Občine Števerjan in celotne števerjanske skupnosti se je ga spomnila županja Franca Padovan, ki je orisala njegovo politično pot. Med drugim je opozorila, da si je Marjan Terpin leta 2016 prislužil medaljo za zasluge, ki jo je prejel od predsednika RS Boruta Pahorja.

Milko Di Battista je z besedami Marjana Drufovke v imenu števerjanske sekcije Slovenske skupnosti prehodil njegovo politično pot. Marjan Terpin je bil aktiven v Kmečko delavski zvezi, nato Slovenski demokratski zvezi in naposled Slovenski skupnosti, katere je bil tudi pokrajinski tajnik in deželni predsednik. Di Battista se je spomnil tudi tradicionalnih praznikov ob obletnici osamosvojitve Slovenije, ki jih je junija organiziral na domačiji v Klancu v Števerjanu. V nadaljevanju so spregovorili deželni tajnik SSk in župan občine Devin-Nabrežina Igor Gabrovec, pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek in bivši deželni tajnik SSk Drago Štoka, ki so poudarili, da je bil Marjan Terpin celo življenje zavezan slovenstvu in demokraciji. Dolgoletno prijateljstvo je Marjana Terpina vezalo tudi z bivšim števerjanskim županom Hadrijanom Corsijem, ki je s prisotnimi delil nekaj zabavnih spominov na skupne dogodivščine.

Marjan Terpin je bil med pobudniki obuditve Konference za Italijo Svetovnega slovenskega kongresa. Na ponedeljkovi svečanosti je spregovoril predsednik Boris Pleskovič, ki je Terpina prvič srečal v slovenskem parlamentu in ga zamenjal za parlamentarca. Pokojnika je pred sedmimi leti pri predsedovanju Konference za Italijo nadomestil Karlo Bresciani, ki je s Terpinom sodeloval pri ustanavljanju goriške Slovenske skupnosti. V imenu predsednika športnega združenja Olympia Mihaela Corsija je spomin na Marjana Terpina prebral Andrej Vogric. V njegovih besedah je prišla do izraza strast, ki jo je Terpin imel tudi za šport, saj je bil član prve društvene odbojkarske ekipe in je ljubezen do tega športa predal še sinu Simonu in vnuku Jerneju. V imenu društva F.B. Sedej je spregovorila predsednica Ilaria Bergnach in poudarila pokojnikovo ljubezen do domače vasi in društva ter trud, ki ga je nesebično vlagal v društveno delovanje.

Števerjanskega podjetnika in politika so danes popoldne (v torek) pospremili na zadnjo pot. Krsta je zjutraj ležala v števerjanski cerkvi, ob 13. uri sta sledila maša in pogreb. Poklonili so se mu številni prijatelji in sovaščani, pogrebno mašo je daroval duhovnik Marijan Markežič, na pokopališču sta pred odprtim spregovorila tudi nekdanji slovenski premier Janez Janša in predsednik prve slovenske vlade po osamosvojitvi Lojze Peterle.