Zazrti v sonce bodo praznovali tri jubileje

Željo po druženju in utrjevanju skupnostnih vezi, otroško in mladostniško energijo, središčno vlogo družine v družbi: vse to bo izžarevala prireditev Zazrti v sonce, s katero bodo v nedeljo, 2. junija, v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici obeležili trojni jubilej. V letošnjem letu namreč pomembnejšo obletnico praznujejo Skupnost družin Sončnica, ki so jo ustanovili pred 25 leti, Mladinski dom, ki neprekinjeno deluje že dve desetletji, in mladinska skupina O’Klapa, ki letos praznuje 15-letnico. Kulturni dogodek bo duhovito in ustvarjalno povezal delovanje vseh treh sredin, začel se bo ob 18. uri. Vstop bo prost.

Vse se je začelo s Sončnico

Program prireditve pripravljajo Kea Vogric iz skupine O’Klapa, Ilaria Bergnach za Mladinski dom in prof. Mirjam Bratina, ki je v Skupnosti družin Sončnica dejavna že od njenega nastanka. »Skupaj smo pripravile predstavo, s katero želimo prikazati svojo razvejano dejavnost v zadnjih desetletjih,» je za Primorski dnevnik povedala prof. Bratina. Kot je poudarila, se je vse začelo ravno s Skupnostjo družin Sončnica. Le-to so uradno ustanovili 13. junija 1999 z namenom, da bi povezala družine z Goriškega in gojila vrednote, ki so temelj družinskega življenja, dejansko pa je začela delovati že pet let prej, ko je skupina prvič pripravila dvodnevni festival družin v Štandrežu. Spodbudo za to jim je dala Organizacija združenih narodov, ki je leto 1994 razglasila za mednarodno leto družine. »Sledili so razni dogodki, ki smo jih npr. prirejali ob materinskem dnevu in ob drugih priložnostih, leta 1999 pa smo se konstituirali v društvo,» je pojasnila Bratina. V središču vseh dejavnosti, od predavanj do izletov, so od nekdaj družina, medgeneracijsko povezovanje in vzgoja otrok, zato ne čudi, da sta iz delovanja Skupnosti Sončnica nekaj let kasneje vzklila še Mladinski dom, ki ponuja pošolski pouk, poletno središče, izlete, filmske delavnice ter druge dejavnosti za otroke in mlade, ter gledališka skupina O’Klapa. »Začeli smo z miklavževanjem v Močnikovem domu, sledile so vse bolj zahtevne predstave, kot sta bili Obuti maček in Lak za sanje. Danes skupino sestavljajo mladi z vse Goriške, ki jih veseli gledališče in se radi družijo,» je povedala Katerina Ferletič, predsednica Skupnosti družin Sončnica, in spomnila tudi na podmladek skupine O’Klapa - O’Klapico.

V nedeljski predstavi bodo nastopili gojenci Mladinskega doma, ki bodo po besedah predsednice Tamare Kosic prikazali, kako poteka pošolski pouk, pa tudi skupini O’Klapa in O’Klapica ter dolgoletni odbornici Skupnosti družin Sončnica, Ani Saksida in že omenjena Mirjam Bratina. Od kod pa naslov dogodka - Zazrti v sonce? »Iskali smo nekaj, kar bi povezalo vse tri skupine. Ugotovili smo, da tako kot sončnica, ki se obrača proti soncu, tudi mi vedno iščemo pozitivno energijo in pozitivne izzive, kar je zlasti pri delu z mladimi nujno,» je pojasnila Bratina.

Kulturnemu programu bo sledilo kajpak druženje, saj je ustvarjanje mreže socialnih vezi in prijateljskih odnosov vodilo vseh treh sredin.