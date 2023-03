Zbirali in oddajali bodo trdne odpadke

Pred nekdanjo sežigalnico na meji med goriško in sovodenjsko občino so namestili pet kontejnerjev, v katerih bodo v okviru evropskega projekta Waste Design uredili center za ponovno uporabo trdnih odpadkov. Včeraj so kontejnerje uradno predali namenu, čeprav bodo v njih začeli zbirati in oddajati razne vrste odpadkov v prihodnjih tednih.

Krajše svečanosti, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki ostalih treh projektnih partnerjev (Občina Postojna, podjetje Komunala Izola in univerza v Benetkah IUAV), se je poleg županov Sovodenj Luce Piska in Gorice Rodolfa Ziberne udeležil tudi izvršni direktor podjetja Isontina Ambiente Giulio Tavella, ki smo ga vprašali, kaj nameravajo storiti z nekdanjo sežigalnico, ki je zaprta že skoraj dvajset let.

Odpadke bodo v nov center lahko dostavljali le goriški in sovodenjski občani, medtem ko bodo lahko po njih posegali prav vsi. Vsak odpadek bo veljal določeno število točk, sicer bo mesečno mogoče poseči po odpadkih, skupno vrednih dvajset točk. Več informacij o delovanju centra bo znanih v prihodnjih tednih, ko bodo poskrbeli še za zadnja dela in za odprtje javnosti.