Zborovsko petje na slovenskih šolah s prestavo več

Zborovstvo je med Slovenci v Italiji zelo razširjeno, kar se pozna tudi na šolah s slovenskim učnim jezikom, kjer namenjajo zborovskemu petju posebno pozornost, saj prispeva k splošni rasti otrok in hkrati širjenju slovenske kulturne dediščine. Da na italijanskih šolah ni iste občutljivosti do petja, prihaja do izraza ob raznih priložnostih, ne nazadnje pred nekaj tedni na koncertu v Kulturnem domu v Gorici, kjer je kulturno društvo Seghizzi izpeljalo revijo šolskih zborov z območja nekdanje goriške pokrajine Ricordando. Na koncertu se je društvo Seghizzi spomnilo nekdanjega zborovodje svojega zbora Giancarla Binija.

Na odru so se predstavili zbori prvostopenjskih srednjih šol z italijanskim učnim jezikom iz Ločnika, Romansa, Gorice in Foljana-Redipulje, medtem ko je slovenske šole zastopal zbor romjanske osnovne šole Ljubke Šorli, ki je zapel pod vodstvom učiteljice Lucije Lavrenčič in ob klavirski spremljavi Urške Terpin.

»Razen nas so na reviji nastopili samo zbori prvostopenjskih srednjih šol, kar potrjuje dejstvo, da je petje na osnovnih šolah v Italiji obubožano oz. da je prepuščeno milosti in nemilosti učiteljev, ki večkrat nimajo ustrezne glasbene izobrazbe in znanja, da bi lahko gojili zborovsko petje med otroki. To je velika napaka italijanskega učnega procesa na osnovnih šolah, kar je povsem v nasprotju z učnim programom in delom na osnovnih šolah v Sloveniji, kjer je predvideno, da je usposobljen učitelj na vseh področjih, tudi na glasbenem,« nam je ob robu revije povedala Lucija Lavrenčič in opozorila, da so v Italiji ukinili pouk glasbene vzgoje tudi na vseh drugostopenjskih srednjih šolah, tudi na tistih, kjer se dijaki pripravljajo na bodoči učiteljski poklic. »Tako imamo glasbeno vzgojo z ustreznim učnim kadrom le na prvostopenjski srednji šoli. K sreči je med Slovenci v Italiji zborovstvo precej razširjeno in imamo posledično v naši sredi kar nekaj pripravljenih zborovodij, ki lahko širijo zborovsko petje med otroki, tudi osnovnošolskimi, kar dokazuje tudi prisotnost naših šolskih zborov na številnih otroških revijah,« pravi Lucija Lavrenčič in pojasnjuje, da je bil zbor osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana na reviji Ricordando edini predstavnik osnovnih šol iz cele goriške pokrajine.

»Kar se tiče ostalih prvostopenjskih srednjih šol, ki so sodelovale na reviji, naj povem, da so se nekatere predstavile s pevskim zborom, ki je del kurikularnega programa, druge pa projektnega. Tudi po programu so se zbori razlikovali med seboj, saj so večkrat segli v pop glasbo tako iz italijanske kot iz angleške zakladnice, zmanjkala pa je ljudska pesem ali avtorska pesem krajevnih skladateljev. To ne velja za slovensko predstavništvo, ki se lahko ponaša z bogato bero na tem področju,« je še povedala Lucija Lavrenčič, učiteljica na osnovni šoli Ljubke Šorli v Romjanu.