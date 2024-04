Zbrale so se ženske vodje

Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta (SDGZ) in Slovenska gospodarska zveza iz Celovca (SGZ) sta včeraj v dvorani Pinta v novogoriškem hotelu Perla priredila srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran. Naslovili so ga Ženske v vodenju, kar je pomenilo, da so bile udeleženke dogodka predvsem vodje slovenskih podjetij, zavodov, zvez in drugih organizacij.

Vodstvena vloga žensk

Na dogodku so sodelovale slovenske podjetnice in poslovne ženske, ki delujejo na območju skupnosti alpskih dežel. Udeleženke so prišle tudi iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

Na srečanju so se s pomočjo strokovnjakov in uglednih gostij osredotočili na vodstveno vlogo žensk v današnji družbi, razpravljali so o izzivih in priložnostih, s katerimi se ženske soočajo na poti do vodstvenih položajev, ter prikazali prakse, ki potrjujejo pozitivne učinke ženskega vodenja na uspešnost in inovativnosti organizacij ter dobrobit celotne družbe.

Inovativno in zeleno

Da je Italija tretji slovenski globalni gospodarski partner (za Nemčijo in Švico), je v predstavitvi italijanskega poslovnega okolja orisal Andrej Šik, direktor SDGZ. »Italija predstavlja tudi največje tuje tržišče, ki meji na Slovenijo, tukajšnja regija, s katero Italija največ posluje, pa je – razumljivo – Primorska,« je razložil. »Med Italijani je živilski del slovenskega gospodarstva najbolj prepoznan kot kvaliteten, poleg tega pa tudi slovenske montažne hiše in slovensko gradbeništvo. Predvsem jih prepriča razmerje med kvaliteto in ceno.« Izpostavil je še, da so med državama številne razlike v zakonodaji, zato podjetjem z obeh strani meje predlaga, naj za učinkovito birokracijo najamejo podjetje, ki se s tem ukvarja.

Slovensko poslovno okolje je orisala Andreja Mulec Bohinc iz Javne agencije SPIRIT Slovenije in poudarila, da je slovensko gospodarstvo inovativno, zeleno in ustvarjalno. »Smo razvojni dobavitelji zlasti za nemško industrijo. Izvažamo predvsem vozila, stroje in farmacevtske izdelke,« je med drugim naštela. Gospodarska rast pa naj bi se na splošno letos povečala.