»Zdaj bomo prenovili hotel Transalpina in, upam, tudi sedež univerze v Rožni Dolini«

Po obnovi Palače Paternolli in njeni prodaji Univerzi v Novi Gorici lombardski podjetnik Roberto Visconti ne zapušča goriškega prostora, temveč se že posveča novim projektom.

»Zdaj bomo prenovili nekdanji hotel Transalpina in, upam, tudi sedež novogoriške univerze v Rožni Dolini,« je včeraj za Primorski dnevnik povedal Visconti in pojasnil, da so že pred časom pripravili ponudbo in nato dosegli dogovor za prevzem nekdanjega hotela Transalpina v Ulici Caprin, ki je zaprt več kot deset let.

»V hotelu Transalpina bomo v sodelovanju z novogoriško univerzo uredili namestitve za študente, raziskovalce in profesorje. Poleg tega si prizadevamo, da bi naša skupina poskrbela tudi za prenovo sedeža novogoriške univerze v Novi Gorici,« je povedal Visconti in pojasnil, da so glede obnove stavbe v Rožni Dolini pogovori z novogoriško univerzo v teku, sicer upa, da se bodo čim prej pozitivno zaključili.

Roberto Visconti se je projekta za prevzem in prenovo Palače Paternolli lotil leta 2019. Potem ko je stavbo odkupil, jo je v celoti obnovil in jo naposled prodal Univerzi v Novi Gorici za 4,5 milijona evrov.