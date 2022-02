Zdravljica v Dubaju

V glavnem paviljonu Expo 2020 Dubai je mladi Isaak Hrovatin »otroški ambasador čezmejnega goriškega prostora« ob današnjem slovenskem kulturnem prazniku pred nekaj urami imel čast recitirati slovensko himno Franceta Prešerna. Nato je nastopil tudi kot pianist.

»Spoštovani gospe in gospodje, dragi prijatelji! Danes v Sloveniji praznujemo dan kulture. To je državni praznik in mi smo edina država na svetu, ki kulturo slavi na tak način. Spominjamo se našega največjega poeta, Franceta Prešerna, pesnika, ki je na začetku 19. stoletja slovenski jezik povzdignil na raven velikanov svetovne literature. Njemu v spomin in v čast kulturi, kot najmočnejši vezi med narodi sveta, boste sedaj slišali besedilo slovenske himne, ki jo je napisal France Prešeren,« je Isaak nagovoril zbrano občinstvo in nato v slovenščini in angleščini brezhibno tudi recitiral slovensko himno. Enajstletni Isaak je sicer pianist pri Glasbeni matici, ki je nase opozoril že med lanskim oktobrskim obiskom slovenskega in italijanskega predsednika, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle v Gorici in Novi Gorici. Tedaj je pred predsednikoma in zbrano množico zaigral na klavir kot solist. Isaak Hrovatin, živi v Italiji, šola se v Sloveniji, klavir igra v obeh državah, prijatelje in družino pa ima tako v Gorici kot Novi Gorici.

Videoposnetek njegovega nastopa si lahko ogledate tukaj.