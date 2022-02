Združenjem prostovoljcev pomoč z birokratskimi postopki

Združenja prostovoljcev in razna društva, ki spadajo v t.i. tretji sektor, se v zadnjih časih spopadajo z novimi izzivi birokratskega značaja, ki jih narekuje reforma na tem področju. Da bi jim pomagala odpraviti ovire, ki otežkočijo in v nekaterih primerih odvračajo društva od dejavnosti, je od včeraj tudi v Gorici na voljo temu namenjena služba. Njeno delovanje financira Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki je preko deželnega razpisa izbrala zvezo Federazione del volontariato del FVG in zvezo FISH (Federazione italiana del superamenteo dell’handicap). Ti dve ustanovi bosta na raznih točkah deželnega ozemlja skrbeli za službe, ki bodo subjektom tretjega sektorja nudile vso potrebno oporo pri izpolnjevanju birokratskih zahtev.

Goriško službo, ki deluje v prostorih sedeža Uildm v zavodu Contavalle (Ulica Garzarolli 131), so včeraj predstavili na tiskovni konferenci. Služba bo združenjem na voljo vsako sredo do 15. do 17. ure; od današnjega dne naj bi bila tudi dostopna spletna stran (sportellifvg.it), kjer zainteresirani najdejo vse kontaktne informacije.»S to storitvijo se končno spopadamo s težavami, ki jih imajo združenja, ko se morajo soočati z birokracijo. Ključno je, da uredimo neke strukture, ki prostovoljcem pomagajo pri soočanju z zakoni, razpisi in vsem, kar zadeva administrativno plat dejavnosti. Ustanove tretjega sektorja že itak delajo izredne stvari, včasih tudi polnijo pomanjkljivosti javne uprave. Ni prav, da se morajo spopadati še z birokracijo,« je povedala občinska odbornica za socialo Silvana Romano. Župan Rodolfo Ziberna je pristavil, da se pogosto govori o premoščanju arhitektonskih ovir, nova služba pa bo pomagala, ravno tako, pri premoščanju ovir druge narave.