»Zeblo« tudi postrvi

Številni ribiči so se v nedeljo odpravili na Sočo in druge reke po Furlaniji - Julijski krajini, kjer se je z enotedenskim zamikom začela nova ribiška sezona. V tako imenovani coni B, v katero je vključena večina rek, ki tečejo severno od državne ceste št. 14, se zimski lovopust običajno zaključi zadnjo nedeljo marca, vendar letos ni bilo tako zaradi dolgotrajne suše. Deželni ribiški zavod Ente tutela patrimonio ittico se je zaradi zelo nizkih vodostajev iz prejšnjih tednov odločil za odložitev začetka nove ribiške sezone, ki je v nedeljo lahko nemoteno stekla, ker je sredi prejšnjega tedna obilno deževalo in gladina rek se je krepko dvignila.

Na ribolov so sicer neugodno vplivale nizke temperature vode in zraka; »zeblo« ni le ribičev, ki so se v nedeljo zbrali ob reki ob 7. uri, ko se uradno začne sezona, temveč tudi postrvi, ki v hladni vodi niso bile ravno aktivne. Zaradi tega so se z ulovom lahko pohvalili le redki ribiči, ki so znali ponuditi ribam svoje vabe na ustrezni način. Med njimi je bil tudi Goričan Matteo Miseri, nekdanji član muharskega društva Čarnik, ki je izstopal tudi zaradi svoje opreme. Lovil je z dvoročno muharsko palico, kakršne uporabljajo ribiči za lov lososov na Irskem, Škotskem, Norveškem in v drugih državah na severu Evrope. V nedeljo je doživel prijem, medtem ko je v ponedeljek ujel približno šestdeset centimetrov dolgo šarenko, ki jo je po nekajminutnem boju osvobodil in vrnil v reko.