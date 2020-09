Želela je dati svoj doprinos k uspehu »briške« kandidature

Čezmejna Brda si, kot znano, prizadevajo za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine. Svoj doprinos k uspehu postopka kandidature je želela dati tudi mlada Goričanka, nekdanja dijakinja klasičnega liceja Primoža Trubarja Veronika Srebrnič, ki je julija pred računalniškim ekranom zagovarjala magistrsko nalogo iz krajinske arhitekture z naslovom »Brda – Collio – Cuei scheda per la candidatura alla lista Unesco e analisi integrata del PPR«, v kateri je obravnavala briški čezmejni prostor. Naša sogovornica je diplomirala na fakulteti za kmetijstvo in okoljske znanosti Univerze v Perugii, in sicer na smeri za okrasne rastline in krajino. Kasneje je študij nadaljevala na meduniverzitetnem programu za načrtovanje zelenih površin in krajine na univerzi v Milanu, Turinu in Genovi.

Zakaj ste se odločili, da boste v magistrski nalogi obravnavali območje Brd?

V zadnjem semestru magistrskega študija sem bila na delovni praksi v studiu arhitektov v Gorici, kjer sem odkrila projekt za uvrstitev Brd na Unescov seznam. Tema se mi je zdela zelo zanimiva, zato sem se odločila, da jo bom obdelala v svoji magistrski nalogi: hotela sem narediti nekaj posebnega, kar ne bi bil navaden projekt za ureditev parka, saj se krajinski arhitekt ukvarja tudi z urejanjem prostora in krajine, ne samo z njunim načrtovanjem.