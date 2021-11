Zelena luč prvemu sklopu obnove goriške pokrite tržnice

Goriški občinski odbor je odobril končni in izvršni načrt za prvi sklop obnove pokrite tržnice. Začetni del obnove, ki obsega med drugim nov ogrevalni sistem in prenovo poda, je vreden 1,2 milijona evrov in bo ključnega pomena za večjo funkcionalnost, spoštovanje varnostnih pravil in boljše delovne pogoje za prodajalce sadja, zelenjave, cvetja in vsega, kar je na voljo na tržnici. Sklep občinskega odbora je tako sprostil sredstva, ki so že bila v proračunu za prvi sklop obnove.

»Takoj bi rad pojasnil, da se bomo v teku dveh tednov srečali s prodajalci in z načrtovalci, ki bodo predstavili potek del. Ena izmed pozitivnih pridobitev za prodajalce bodo nedvomno avtonomni dostop do vode in električne energije za vsakega prodajalca. Napeljave bodo med drugim tekle pod podom, tako da bodo tudi z estetskega vidika prijaznejše. Tržnica bo po novem imela talno ogrevanje, kurjavo bodo dopolnjevali še grelci. Namestili bodo toplotno črpalko in fotovoltaične panoje, kar bo prineslo precej ugodnosti tako z vidika varčnosti kot okolja,« poudarja odbornik za produktivne dejavnosti Roberto Sartori in izpostavlja, da bodo po obnovi tržnice lahko prodajalci nadaljevali s svojim delom kot doslej. »Ta sklop del zadeva prilagajanje napeljav, tako da ne bo vplival na lokacijo posameznih stojnic. Ko se bodo dela zaključila, bodo stojnice ostale na svojem mestu, prav tako vsi prodajalci. Prostor bo lepši in bolj funkcionalen. Vodjo tehničnega urada in višje uradnike sem že prosil, naj bodo na razpolago za srečanje s prodajalci do sredine tega meseca,« dodaja Sartori. Poleg prenove napeljav in obnove protipožarnega sistema bodo priložnost izkoristili za popravilo poda, obnovo razsvetljave in prozorne kritine. Tržnica bo dobila nova vhodna vrata, zunanji prostor pred vrati bodo tudi pokrili.