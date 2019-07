Zelena luč tudi iz Sovodenj

Tudi v Sovodnjah so se odločili za zvišanje družbenega kapitala družbe Aerodrom Duca d’Aosta na najnižjo zakonsko raven, ki je za delničarske družbe petdeset tisoč evrov. Kapital znaša sedaj 46.001 evrov, tako da je bilo treba poskrbeti za njegovo povišanje, saj bi se drugače za družbo začela likvidacija. Med petkovim zasedanjem sovodenjskega občinskega sveta so sklep o zvišanju kapitala odobrili soglasno. Podoben sklep so minuli ponedeljek ravno tako soglasno sprejeli goriški občinski svetniki. Goriška občina je zvišanju kapitala namenila 2092 evrov, medtem ko je sovodenjska občina prispevala 890 evrov. Obe občini sta se obvezala, da bosta krili razliko, če ostali delničarji ne bodo pristali na zvišanje kapitala. Goriška občina je sicer lastnik 52,33 odstotka družbe Areodrom Duca d’Aosta, sovodenjska občina ima v lasti 22,09 odstotka deležev, družba Aeroporto FVG 13,97 odstotka, Trgovinska zbornica za Julijsko krajino 8,05 odstotka in podjetje Pipistrel 3,56 odstotka.