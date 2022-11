Zelena luč za obnovo Hiše aleksandrink

Novogoriška občina in Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink si že dalj časa prizadevajo za obnovo Hiše aleksandrink v Prvačini, te dni pa je društvo razveselila novica o prejetju odločbe ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki obnovi daje zeleno luč. Lokalna akcijska skupina (LAS) V objemu sonca je namreč za izvedbo projekta Hiša aleksandrink upravičencem že predhodno dodelila 61.379,09 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Novica je Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink močno razveselila, saj so na prenovo dotrajane stavbe v Prvačini čakali vrsto let. »Po pravnomočnosti odločbe lahko začnemo z izvajanjem t.i. mehkih vsebin iz projekta, kdaj in kako bodo začeli z gradbenimi deli, pa je odvisno od dogovora z mestno občino Nova Gorica in od potrebne dokumentacije,« pravi predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink Darinka Kozinc. Občina je namreč lastnica stavbe v Prvačini, projekt Hiša aleksandrink, v katerem bo poleg občine in omenjenega društva sodelovala še Regijska razvojna agencija Severne Primorske, pa mora biti zaključen v treh letih. Kot pojasnjuje Kozinčeva, so v hiši doslej uporabljali zgolj dva prostora, zgornje nadstropje pa je bilo neuporabno. »Naš cilj je, da se v hišo vključi tudi ponudbo tako Prvačine kot širšega vipavskega okolja z različnimi promocijami in izdelki,« razlaga predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Stavba je po njenih navedbah trenutno v precej slabem stanju, saj ji odpada omet, zato bo poseg korenit, čakata pa jih tudi popravilo strehe in sanitarijev (doslej so obiskovalci uporabljali sanitarije v dogovoru s cerkvijo, prej je svoje lastno stranišče odstopala kar soseda). »Seveda vse ne bo narejeno, ker bo denarja premalo,« priznava.